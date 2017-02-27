疑難忍兄過世 基隆29年老巡佐墜樓亡

基隆市第三分局巡佐任金同27日上午10時許，被家人發現從住家4樓墜落，倒臥在社區一樓中庭地面，警方前往現場調查。(黃靖惠攝)

基隆市第三分局巡佐任金同今天上午10時許，被家人發現從住家4樓墜落，倒臥在社區一樓中庭地面，經通報消防救援送至八堵礦工醫院搶救，至11時15分仍回天乏術，目前警方介入調查，以釐清是意外發生還是自殺案件。

警方調查，任金同在警界服務長達29年，育有1子，平日和女友同住百福社區，疑似因農曆年前哥哥過世，心情受到打擊，26日以「心情不好、身體不舒服」等理由向隊上請假，豈料在休假期間竟然發生憾事。

警方表示，任金同因患憂鬱症平時有服藥控制病情，近日連日心情不佳，原和女友兩人住百福社區，昨天卻反常「想回碇內老家看看」找母親、弟弟、兒子會面，更暫住兒子於暖暖老家，兒子今天上午出門替父親買早餐，要喚醒老父、推開房門才發現墜樓。

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