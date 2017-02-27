暴風雨肆虐 美國加州水患成災
多年來乾旱的美國加州，今年則忙著防洪。30個暴風雨讓加州水庫暴漲，溪流氾濫成災。美國氣象專家表示，來自太平洋的「鳳梨急流」是氣候反常，造成加州淹水的原因。
美西氣象降雨中心的芮爾夫（Marty Ralph）是「大氣河流」風暴（atmospheric river）專家。芮爾夫指出，大氣河流來自夏威夷，所以也稱為「鳳梨急流」（Pineapple Express）。
鳳梨急流帶著巨大濕氣，抵達北加州時，就像打開水龍頭一樣，不斷降下暴雨。
聖荷西信使新聞（San Jose Mercury News) 指出，每年加州10月到3月的雨季中大約有10至15個大氣河流暴風雨。今年已有30個來襲，是往年的2倍。
為什麼連續多年缺水的加州忽然來了一連串暴風雨，芮爾夫說，之前加州沿海有高氣壓阻擋了從太平洋吹來的鳳梨急流，使風雨轉向加拿大。
今年不知為何，高氣壓忽然離開。長1000英里、寬250英里的大氣河流的氣流沒有任何阻擋，帶著比全美最大河密西西比河水20倍的雨量長驅直入，直抵北加州。
加州大學洛杉磯分校大氣河流研究員史文（DanielSwain）表示，雖然鳳梨急流帶來天災，也讓加州幾乎脫離乾旱。目前58個縣市中，只有南加州的9個尚未脫離乾旱，其它縣市水量則十分充足。1060227
(中央社)
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