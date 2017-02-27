紐西蘭台灣僑協紀念228事件70週年
紐西蘭台灣僑民協會當地時間25日下午在奧克蘭台灣基督長老教會舉行「228事件70週年紀念會」，由該協會會長池育文主持。
駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長周中興、僑務秘書劉敏如、僑務委員楊貴森夫婦、僑務諮詢委員陳良男夫婦、郭榮宗夫婦、僑務顧問陳姿穎及蔡昭麟夫婦等僑務榮譽職人員，以及台灣僑民協會歷屆會長、僑團負責人暨該協會會員及眷屬逾130人參加。
周中興致詞時感謝池育文精心籌劃紀念會，以音樂文化的方式追思紀念歷史事件，相信本於反省及寬容的態度，透過文藝音樂的力量，將可撫平傷痛，迎向更美好和諧的未來。
周中興表示，總統蔡英文上任以來，揭櫫踏實外交，推動「新南向政策」，一步一腳印拓展中華民國的國際空間，期許鄉親能繼續作政府的後盾，共同為擴展台灣能見度努力。
隨後，楊貴森及民主進步黨大洋洲主任委員郭榮宗致詞時分別表示，希望228不能被抹滅，歷史不要重演，藉著追思記取歷史教訓，共創和諧美好社會。
活動中除介紹228事件的始末，並安排池育文、教授趙嵐音及醫師陳良男專題演講，另安排醫師游永峰演奏薩克斯風、長老林賢聰男高音獨唱、台灣合唱團演唱多首台灣民謠，氣氛莊嚴溫馨。1060227
(中央社)
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