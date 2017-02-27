堅稱要找法官理論 怪男針對公務機關縱火
苗栗縣41歲徐姓男子疑因精神狀況不穩，26日下午在苗栗市區多個公務機關進行縱火，包括法務部行政執行處的招牌被拆下，丟到苗栗縣府第一辦公室門口，隨後徐男又到苗栗縣稅務局的意見調查箱縱火，再到文化觀光局中正堂破壞窗戶後，進入地下室縱火燒紙。
苗栗警分局獲報後，發現縱火地點、時間相近及犯罪手法相似，研判極可能為同一人所為 ，立即組成專案小組著手偵辦，並調閱相關監視器畫面，另請鑑識人員到場勘察採證，蒐集嫌犯可能遺留之相關跡證，積極清查釐清案情。
警方由監視畫面鎖定一部紅色機車涉嫌重大，調閱車籍資料發現車主戶籍內有一男子有多筆毀損前科，並派員至徐男位於頭份市住家埋伏守候，直到晚間9點半徐男返家時，當場查獲徐男騎乘該部涉案紅色機車，且身上穿的衣褲都與監視器畫面相似，將男子帶回偵辦。
男子面對警詢均矢口否認，回答顛三倒四，一律以不清楚、不知道、不是我等方式搪塞，由於專案小組調閱之監視畫面、犯案交通工具及衣著特徵均與犯嫌相符，嫌犯家人亦表示該部涉案紅色機車，昨日下午為徐嫌使用，徐嫌之回答顯為推諉卸責之詞，徐父表示，兒子20年前退伍後，精神狀況不太穩定，一直都無業，但就醫後鑑定未通過。
警方調查，徐男過去曾因與鄰居發生口角糾紛，竟在鄰居家門口放置一大桶鞭炮並點燃，造成鐵皮屋部分燒毀，而有毀損前科。徐男向警透露，因日前收到法院通知書，對於法院文書用字有所不滿，想要找法官理論，一直按門鈴都無人理會，才會憤而拆下行政執行署的招牌。
徐男供詞前後反反覆覆，全案依毀損罪及公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。
(中時)
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