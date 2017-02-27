堅稱要找法官理論 怪男針對公務機關縱火

苗栗縣精神狀況不穩的徐姓男子涉嫌到法務部行政執行署苗栗行政執行官辦公室將招牌拆下，並將招牌丟到苗栗縣府前，隨後至稅務局、文化觀光局縱火。(江詩筑翻攝)

精神狀況不穩的徐姓男子破壞文化觀光局側門氣窗，侵入中正堂地下室縱火。(江詩筑翻攝)

苗栗縣41歲徐姓男子疑因精神狀況不穩，26日下午在苗栗市區多個公務機關進行縱火，包括法務部行政執行處的招牌被拆下，丟到苗栗縣府第一辦公室門口，隨後徐男又到苗栗縣稅務局的意見調查箱縱火，再到文化觀光局中正堂破壞窗戶後，進入地下室縱火燒紙。

苗栗警分局獲報後，發現縱火地點、時間相近及犯罪手法相似，研判極可能為同一人所為 ，立即組成專案小組著手偵辦，並調閱相關監視器畫面，另請鑑識人員到場勘察採證，蒐集嫌犯可能遺留之相關跡證，積極清查釐清案情。

警方由監視畫面鎖定一部紅色機車涉嫌重大，調閱車籍資料發現車主戶籍內有一男子有多筆毀損前科，並派員至徐男位於頭份市住家埋伏守候，直到晚間9點半徐男返家時，當場查獲徐男騎乘該部涉案紅色機車，且身上穿的衣褲都與監視器畫面相似，將男子帶回偵辦。

男子面對警詢均矢口否認，回答顛三倒四，一律以不清楚、不知道、不是我等方式搪塞，由於專案小組調閱之監視畫面、犯案交通工具及衣著特徵均與犯嫌相符，嫌犯家人亦表示該部涉案紅色機車，昨日下午為徐嫌使用，徐嫌之回答顯為推諉卸責之詞，徐父表示，兒子20年前退伍後，精神狀況不太穩定，一直都無業，但就醫後鑑定未通過。

警方調查，徐男過去曾因與鄰居發生口角糾紛，竟在鄰居家門口放置一大桶鞭炮並點燃，造成鐵皮屋部分燒毀，而有毀損前科。徐男向警透露，因日前收到法院通知書，對於法院文書用字有所不滿，想要找法官理論，一直按門鈴都無人理會，才會憤而拆下行政執行署的招牌。

徐男供詞前後反反覆覆，全案依毀損罪及公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

(中時)