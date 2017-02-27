奧斯卡力挺梅姨 主持人推特戰川普「還醒著嗎」
2017年第89屆奧斯卡頒獎典禮台北時間今(27日)上午舉行，延續美國總統川普（Donald Trump）先前批梅莉史翠普（Meryl Streep，梅姨）過譽話題，典禮主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）開場便發聲挺梅姨，見愛用推特開砲的川普至今仍惦惦，吉米剛剛在台上公開用推特點名川普，酸他：「還醒著嗎」。
稍早奧斯卡典禮開場時，吉米特別說：「我們在此表揚看起來很厲害，但其實『過譽』的演員」，大玩川普酸梅姨的哏，並說：「所有好萊塢A咖中，有一位經得起時間考驗，演出許多『不激勵人心、評價過高』的作品」，最後請梅姨起立，接受全場掌聲，而許多參與典禮的明星也紛紛鼓掌，力挺梅姨。
眼見典禮過了一半，大砲性格的川普至今還沒用他最愛的推特對奧斯卡發聲，吉米剛索性在台上說：「川普現在還沒發文，我們來提醒他好了」，接著螢幕上便顯示出吉米的推特，先是說：「嘿！川普，你還醒著嗎」，之後二次TAG川普並加上話題「梅姨說嗨」，笑翻眾人，然而川普至今尚未回應。
(中時電子報)
關鍵字：奧斯卡
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