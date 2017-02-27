兩會前夕 陸學者：兩岸民間續加強交流
中國大陸即將召開「兩會」，預料中國大陸領導人將就兩岸關係發表談話。北京大學台灣研究院院長李義虎指出，特殊時期兩岸社會民間交流更顯重要，要持續加強。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會與中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議（兩會）將陸續登場，根據慣例，大陸領導人會就兩岸關係發表談話，政府工作報告也會有涉台表述，釋放重要訊息。
中新社引述中國大陸社會科學院台灣研究所副所長朱衛東的話指出，新的一年，大陸方面仍將牢牢掌握兩岸關係的主動權，捍衛「一個中國」原則，確保台灣做為中國一部分的地位不被改變。
中國大陸商務部台港澳司的統計數據顯示，去年兩岸貿易額較前一年下降4.5%，但中國大陸共批准台商投資項目3517個，較前一年增加18.7%；實際利用台資金額19.6億美元，也較前一年上升27.7%。顯示兩岸經貿往來並未大幅萎縮。
報導指出，無論台灣政局如何變動，兩岸經濟社會融合發展不會因政治局勢變動而停滯或倒退。
李義虎指出，特殊時期兩岸社會民間交流更顯重要，非但不能斷、不能停、不能減，還要持續加強。
至於未來的美中台關係，北京清華大學台灣研究院副院長巫永平認為，相信中美在台灣問題上最終會形成新的平衡。1060227
(中央社)
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