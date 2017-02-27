萬里下寮沙灘 發現死亡海龜

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海巡署二一大隊磺港安檢所人員，27日中午於萬里下寮沙灘發現死亡海龜，已通知海洋大學人員到現場協處。（海巡署提供）中央社記者林長順傳真 106年2月27日

海巡署二一大隊磺港安檢所人員今天中午於萬里下寮沙灘發現死亡海龜，已通知海洋大學人員到現場協處。1060227

(中央社)