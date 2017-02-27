馬英九：二二八事件蔣中正當然有責任

中正紀念堂將轉型，前總統馬英九今天表示，評斷前總統蔣中正蔣中正應該要功過並陳，二二八事件，蔣中正是當時國家負責人「當然有責任」，但是甚麼責任要仔細斟酌、爬梳。

二二八事件明天屆滿70週年，文化部長鄭麗君指出，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，中正紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

談到「去蔣化」，馬英九上午前往二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」後表示，蔣中正是歷史人物，如果要正確認識他，應該功過並陳。

馬英九說，蔣中正在中國近代史上扮演重要角色，從抗戰光復台灣、來台保衛台灣、在台建設台灣，有很多貢獻。無論是二二八事件或白色恐怖，蔣中正是當時國家負責人，「當然是有責任的」，但是什麼責任，留待後人仔細去斟酌、去爬梳才能得到比較正確的看法。

馬英九認為，不要太急促下結論，否則反而會造成不必要的衝突。1060227

(中央社)