社福外籍移工人數增 去年增幅達3倍
勞動部統計，105年底在台工作的外籍移工人數總數高達62萬4768人，其中社福外籍勞工人數增幅較104年高達3倍，外界指稱是鬆綁政策所致。對此，勞動部表示，還要進一步分析。
來台工作的外籍移工人數逐年攀升，勞動部統計，去年底已突破60萬人，產業類計有38萬7477人、社福類則有23萬7291人，其中社福類人數增加1萬2539人，是104年增加人數3867人的3倍。
外界指稱，社福外籍勞工人數大幅增加是由於104年8月時鬆綁85歲以上長者僱用外勞政策所致，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，社福外籍看護工增加人數在104年剛好是低點、105年是高點，所以看起來增加特別明顯，但是不是這個原因還要進一步分析。
薛鑑忠指出，過去10年來社福類外籍勞工的成長呈現波動現象，在民國98年、99年等也都有增加人數破萬的情況發生過，且看護工申請資格是針對失能程度及不同年齡來做設定、並且常態開放，有需求有符合資格就可以來申請，因此年度增加的人數並無法預測。1060227?
(中央社)
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