詹啟賢擬說明三一九案 吳敦義：應該的
國民黨前副主席詹啟賢競選黨主席因三一九槍擊案遭質疑，將赴黨中央說明，國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今天說，「應該給他說明機會」。
吳敦義上午南下高雄鳳山建國新城眷村國宅，與住戶座談受訪時，做以上表示。
詹啟賢因三一九槍擊案遭到黨內質疑，更因此槓上軍系國民黨副主席陳鎮湘，引發詹啟賢不滿，國民黨將安排詹啟賢3月1日下午中常會結束後赴黨中央說明。
吳敦義表示，陳鎮湘身為黨的副主席，也被視為黨主席洪秀柱的左右大將，「他既有這樣的質疑」，理應讓詹啟賢當面赴黨中央說明的機會。
另外，吳敦義在座談中說明國民黨在歷屆總統大選的興衰史時，提到三一九槍擊案影響選情時，也特別將「兩顆子彈」說成「兩顆壞蛋」。1060227
(中央社)
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