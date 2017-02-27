陸36家網路遊戲公司涉賭 遭查處
中國大陸文化部文化市場司今天表示，近日共有36家大陸網路公司提供賭博、教唆犯罪等內容的遊戲產品，因此遭開罰並沒收違法所得。
報導指出，大陸文化部近期進行網路遊戲市場執法檢查，並由文化市場綜合執法機構，對抽中的200家網路遊戲營運單位「全面體檢」。
大陸文化部文化市場司表示，這次有包含北京、上海、南京、江西、廣州、深圳、成都等地共36家網路遊戲營運單位，因提供含有宣揚賭博、教唆犯罪、違背社會公德內容的遊戲產品和服務等違規經營行為，遭依法給予罰款、沒收違法所得等行政處罰。
相關負責人表示，大陸文化部計劃透過隨機抽查，2年內將主要網路遊戲營運單位抽查一遍。
此外，報導提到，大陸文化部近日還將啟動網路表演市場的雙隨機執法檢查。首輪隨機抽查將覆蓋50家網路表演經營單位，佔全大陸主要網路表演經營單位總數的50%。
報導表示，這次檢查重點清理「整治價值導向錯誤」、「淫穢色情低俗」、「封建迷信」等禁止內容。對檢查中發現的違法違規經營行為將根據情節輕重程度，進行依法處罰和關停；違規表演者依法列入產業黑名單，實施聯合懲戒。1060227
(中央社)
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