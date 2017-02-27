保育赤蠵龜陳屍萬里海灘 海洋大學解剖鑑定死因

海巡署二一大隊今天上午在萬里下寮海灘發現保育赤蠵龜擱淺沙灘死亡。（李其樺翻攝）

海巡署二一大隊今天上午在萬里下寮海灘發現保育赤蠵龜擱淺沙灘死亡。（李其樺翻攝）

經海洋大學解剖赤蠵龜遺體初步判定死因為自然死亡。（李其樺翻攝）

海巡署二一大隊磺港安檢所人員今天上午11時巡經萬里下寮海灘，發現一隻海龜擱淺死亡，經到場海洋大學研究人員鑑定，證實為瀕臨絕種保育類赤蠵龜，也是今年在北海岸第3起海龜擱淺死亡。

海洋大學研究人員表示，該隻赤蠵龜身長74公分，為即將成年的亞成龜，身軀浮腫、背甲及皮膚多處脫落，顯示已死亡一段時間，解剖後初步研判海龜為自然死亡，最後由安檢所人員就地掩埋。

(中時)