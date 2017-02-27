川普上任首月 民調支持度創歷史最低

美國全國廣播公司和《華爾街日報》26日報導最新民調顯示，在最近完成的這次調查，只有44%的美國人支持川普的工作表現，48%則持不贊成態度。接受調查的大約三分之一的人說，川普在白宮的表現顯示，他並不勝任這個工作。川普的支持度對於一個新任的總司令來說處於有民調以來的最低點。這反映了他就任第一個月的工作表現和美國選民中政治觀點繼續尖銳對立。

美國之音報導，最近的另外兩個民調得到的結果相似。蓋洛普的調查說，川普第一個月的支持度平均為42%。而昆尼皮亞克大學的民調顯示，川普的支持度為38%，而持負面看法的比例為55%。

川普沒有立即對最新的民調做出反應。不過，他在二月初發推文表示，任何負面的民調都是假新聞，就像有線電視網（CNN）、美國廣播公司（ABC）和全國廣播公司（NBC）在大選期間進行的民調一樣，它們都預測川普會輸給民主黨總統候選人希拉蕊。而11月8日的投票結果顯示，川普贏得了顛覆性勝利。

川普上任後的頭5個星期情況並不順利。他不斷指責美國主流媒體對他的行政當局的報導。他提名的最高法院大法官人選得到了共和黨人支持，而他簽署的旅行限令卻被聯邦法庭叫停，遭到一次司法挫折。旅行限令主要是暫時禁止7個穆斯林為主的國家的公民進入美國。

NBC指出，川普用了一個月的時間就得到了美國選民的負面評價，而歐巴馬總統第一任內的民調支持度是在將近3年後才下滑到50%以下。小布希總統第一任時的支持度是在第4個年頭才降低到50%以下。

ABC表示，川普是現代民調創立以來第一位上任伊始選民支持度就低於50%的總統。

(旺報)