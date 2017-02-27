趁連假運毒出境 檢警海關逮10男女

桃園機場航警局根據線報會同海關，在26日深夜及27日清晨查獲10名旅客將毒品以人體夾帶方式，攜帶安非他命闖關，海關及航警查扣2級毒品安非他命有25.5公斤，犯嫌均坦承以每人新台幣25萬元的代價運輸，檢警也將持續擴大追查幕後集團主嫌。

航警局刑事警察大隊日前接獲線報，指稱運毒集團成員將利用228連假期間，桃園機場出國旅客眾多之際，趁機將毒品以人體夾帶方式運輸出境，在桃園地檢署、航警局、刑事局、桃園市警察局及新北市永和及新店分局監控下，鎖定5女3男，在26日晚間一行人準備搭機出國之際，通過隨身行李檢查時，攔檢眾人，經查後，在歐姓女子等5女3男8人各查獲2至3包以膠帶綑綁於腰間之白色不明結晶體，共計毛重17.722公斤。

由於線報中指出27日還有兩人也是以同樣手法運毒出境，航警局刑警隊派員跟監紀姓及楊姓二名犯嫌，二人在清晨欲搭乘華航CI-761班機前往印尼雅加達，會同海關在出境安檢上注檢嚴查，分別在其腹部及鞋底查獲13包白色不明結晶體，共計毛重7.804公斤，總計本次查獲白色不明結晶體共計25.526公斤。經以拉曼光譜儀測試，均呈現第二級毒品甲基安非他命反應。

航警局表示，被捕10名嫌犯都供稱因為缺錢才鋌而走險，每人是25萬新台幣的代價，航警局也將宣佈下午2點召開記者會說明，全案於偵訊後將依違反毒品危害防制條例移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦，本局將持續擴大追查幕後集團主嫌。

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(中時)