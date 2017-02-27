湖南一縣公安局長賣官 想提拔拿錢來

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中國大陸湖南省安鄉縣前副縣長兼公安局長黃淳任內涉嫌賣官，行情是鄉村派出所長人民幣3萬至5萬元，城區派出所10萬元以上，金額不夠就不予提拔，也就是「想提拔、拿錢來」。

中國紀檢監察報今天發布的消息指出，黃淳在擔任澧縣公安局長及安鄉縣副縣長兼公安局長期間，利用職務便利，在職務晉升、職位調整方面為他人牟利，2010年至2015年共收受11名公安局中層幹部的賄款。

報導指出，黃淳被查出共收受人民幣67.3萬元及美金8000元（合計約新台幣335萬元）的賄款，並存在收受下屬紅包、禮金等其他違紀問題。

報導說，黃淳在2012年9月接任安鄉縣公安局長後，縣內公安系統就流傳一個潛規則，那就是如果想得到提拔、重用，就必須送給黃淳一定數額的金錢和禮物，行情是鄉村派出所長3萬至5萬元，城區派出所則需10萬元以上。

管轄安鄉縣的中共湖南省常德市紀委第五紀檢監察室副主任侯宏棟說，黃淳的規矩是「想提拔、拿錢來」，「錢數不達標？沒戲（免談）」。其中，安鄉縣三仙咀派出所一名郭姓前教導員工作表現優秀，但一直得不到提拔。經過指點，他送了黃淳禮金，卻沒有動靜。

他表示，原因就是金額沒有達到黃淳的要求，等到2015年黃淳快離任時，才安排郭某到一個小派出所主持工作。

報導指出，黃淳已於2016年12月7日被常德市紀委立案審查，今年1月20日被開除黨籍及公職（雙開），並被移送司法機關調查。1060227

(中央社)