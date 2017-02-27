奧斯卡主持驚喜梗 讓觀光客亂入玩自拍
奧斯卡頒獎典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）今天不只玩時事梗，還超大方讓一群觀光客進入典禮現場，與坐在前排的巨星大玩自拍，還帶了「紀念品」回家，笑翻全場。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，吉米金摩讓一好萊塢觀光巴士上的民眾走進杜比劇院（Dolby Theatre），突如其來的驚喜讓這群人嚇了一大跳，但還是紛紛拿起手機東拍西拍。
吉米金摩還向這群人一一介紹：「我們這裡有些明星，這位是艾瑪史東（Emma Stone）與她的弟弟」，「我覺得你們好像忽略白人明星。」
其中來自芝加哥、名為葛瑞（Gary）的民眾，一進門就拍個不停，但似乎沒有非常驚訝。葛瑞的未婚妻薇琪（Vicki）則是大方承認，最愛的明星是「那邊那位男人，沒錯，丹佐華盛頓 （Denzel Washington）」。
丹佐華盛頓也相當大方，打趣地「宣布」這對男女結為夫妻後，還與兩人大玩自拍，冷落一旁的吉米金摩。
此外，吉米金摩還要求「六人行」女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）將她的太陽眼鏡送給薇琪作為禮物，讓這對夫妻不只大開眼界、賺到自拍照，還能帶明星眼鏡回家，超有梗驚喜讓全場笑聲不斷。（譯者：中央社周莉芳）1060227
(中央社)
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