瓶鼻海豚陳屍北海岸沙灘 疑有孕在身
新北市石門老梅沙灘1隻成齡的瓶鼻海豚，擱淺死亡。由於軀體完整，且體型較為寬胖，疑有孕在身。這是新北市最近第4起鯨豚擱淺事件。
是否一屍兩命，遺體今天送往台灣大學鯨豚研究室。
海巡署岸巡二一大隊，昨天下午在新北市石門區老梅沙灘，發現鯨豚擱淺，且鯨豚已死亡。海巡署通知中華鯨豚協會人員，至現場處理。
富基安檢所備勤人員，將死亡鯨豚搬移至海浪無法沖打的位置，於四周架設封鎖線，讓中華鯨豚協會人員前往協處。
新北市府動物保護處表示，會同中華鯨豚協會前往現場勘驗後，發現是隻成齡的瓶鼻海豚，初判為海象不佳擱淺，今天送往台灣大學鯨豚研究室進行學術研究。
動保處說，在石門老梅沙灘死亡的瓶鼻海豚，是隻母的成熟體，體長約3公尺左右，初判年齡為壯年，因軀體完整，且體型較為寬胖，疑似有孕在身，外表並無明顯外傷，目前排除人為傷害。
由於近日氣溫驟降，海象不佳，且適逢滿潮期間，可能導致鯨豚擱淺海岸。動保處統計，這是今年第4起海豚擱淺案。
瓶鼻海豚主要分佈在台灣東海岸、北部與澎湖水域，為保育類野生動物，瓶鼻海豚屬近岸性，在水面相當活躍，為跳水高手，常以尾鰭拍打水面，弓形跳躍海面1至2公尺，由於瓶鼻海豚的額部較大，頭部及嘴吻凸出的實際長度較短，乍看像是微笑的臉。
動保處長陳淵泉表示，民眾若有發現擱淺或迷航於港口的鯨豚，可撥打海巡服務專線「118」或，利用鯨豚24小時救援專線0928-539977通報救援。由於鯨豚在有學術研究價值，骨骼將送至台大鯨豚研究室製成標本。1060227
(中央社)
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