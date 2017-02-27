鳳梨被偷 果農拜託小偷不要再來了
鳳梨即將進入盛產，嘉義縣周姓鳳梨農發現辛苦栽種的鳳梨被偷，深怕血本無歸，在鳳梨遮陽帽上寫「已報警，拜託小偷不要再來偷採」。
現年73歲的周姓鳳梨農，退休後，從85年才開始在民雄鄉種植鳳梨，現有1甲多的鳳梨園，以金鑽鳳梨為主，今年的鳳梨預計1個月後可以採收，昨天到鳳梨園施肥時，發現數顆較熟成的鳳梨被偷。
周姓鳳梨農指出，今年鳳梨的價格較往年穩定，果農都預估可以賣好價錢，昨天發現被偷數顆鳳梨，應是小偷想要品嚐，不過，深怕還會再發生類似的狀況，屆時投入的心血都白費。
周姓鳳梨農突發奇想，在鳳梨遮陽帽上書寫「偷採鳳梨，我已經報警了，偷1顆罰10包台農肥料，價值3700元，從現在起，我都會隨時出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎」。
他說，往年都會發生零星鳳梨被偷，其他果農也一樣，不過，今年價格穩定，惟恐有集團性的竊賊，駕車偷採整批鳳梨，因此，才會想出這個辦法，希望能唬住小偷，不要再來光顧。
警方表示，民雄鄉豐收村等地區產鳳梨，往年都有零星鳳梨竊案發生，屆時都會加強巡邏勤務，分別於凌晨及清晨在田間巡邏，且發現可疑人士時，還會加以盤查，確保果農的收成。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。