鳳梨被偷 果農拜託小偷不要再來了

鳳梨即將進入盛產，嘉義縣周姓鳳梨農發現辛苦栽種的鳳梨被偷，深怕血本無歸，在鳳梨遮陽帽上寫「已報警，拜託小偷不要再來偷採」。（果農提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月27日

鳳梨即將進入盛產，嘉義縣周姓鳳梨農發現辛苦栽種的鳳梨被偷，深怕血本無歸，在鳳梨遮陽帽上寫「已報警，拜託小偷不要再來偷採」。

現年73歲的周姓鳳梨農，退休後，從85年才開始在民雄鄉種植鳳梨，現有1甲多的鳳梨園，以金鑽鳳梨為主，今年的鳳梨預計1個月後可以採收，昨天到鳳梨園施肥時，發現數顆較熟成的鳳梨被偷。

周姓鳳梨農指出，今年鳳梨的價格較往年穩定，果農都預估可以賣好價錢，昨天發現被偷數顆鳳梨，應是小偷想要品嚐，不過，深怕還會再發生類似的狀況，屆時投入的心血都白費。

周姓鳳梨農突發奇想，在鳳梨遮陽帽上書寫「偷採鳳梨，我已經報警了，偷1顆罰10包台農肥料，價值3700元，從現在起，我都會隨時出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎」。

他說，往年都會發生零星鳳梨被偷，其他果農也一樣，不過，今年價格穩定，惟恐有集團性的竊賊，駕車偷採整批鳳梨，因此，才會想出這個辦法，希望能唬住小偷，不要再來光顧。

警方表示，民雄鄉豐收村等地區產鳳梨，往年都有零星鳳梨竊案發生，屆時都會加強巡邏勤務，分別於凌晨及清晨在田間巡邏，且發現可疑人士時，還會加以盤查，確保果農的收成。1060227

(中央社)