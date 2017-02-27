種睫毛當邋遢美人 小心蝨子卵入侵
李姓女子想當「邋遢美人」，日前接睫毛，不用化妝就有大眼，但眼皮卻紅腫、發癢，患皮膚炎。醫師表示，接睫毛可能因角度問題倒插眼睛，甚至清潔不當長蝨子，應盡量避免。
不少女性為求明亮大眼，且不想花太多時間上眼妝，直接去接、種睫毛，將假睫毛用膠水黏在原有的睫毛、眼皮上，或乾脆直接「種」睫毛，營造自然豐盈的睫毛量。
臺安醫院皮膚科暨美容醫學暨植毛育毛中心主任曾德朋表示，種睫毛時應注意角度，因睫毛有弧度，如果沒有拿捏好，就可能睫毛倒插，造成二度傷害。
除了角度，曾德朋說，如果是在既有的睫毛上黏上假睫毛，需要用黏膠，不管膠的品質多好，終究是化學產物。有些人甚至為求自然，直接把假睫毛黏在眼皮上，黏上去可能會造成發炎、麥粒腫、產生凹下去的囊袋，尤其有些女生擔心假睫毛掉落，清潔的時候不敢碰，更容易導致發炎。
曾德朋指出，有些女性明明已經有接觸性皮膚炎、泛紅狀況，但不捨得弄掉假睫毛，一直忍，但眼皮本來就脆弱，若有傷口，環境的菌就會伺機進入，可能產生黴菌性、細菌性的感染，甚至曾有報告指出，在人的睫毛上發現蝨子和蝨子的蟲卵。
台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳也說，眼皮本來就有腺體，會分泌油脂，門診上遇過一些患者，種完睫毛後就一直發炎，推測也跟清潔不當有關。
蔡呈芳表示，有些體質比較敏感者，如濕疹、異位性皮膚炎、蟹足腫，選擇侵入性較強的「種睫毛」，必須在眼皮上插一個小洞，把假睫毛「種」進去。有傷口也會增加感染風險，有些人的疤痕組織也因此變硬。
曾德朋說，原則上應該盡量避免去黏睫毛或種睫毛，也很難教導消費者辨識「哪種膠比較好」，如果真的一定要做，建議不要直接黏在皮膚上，應黏在本來的睫毛上，降低風險。1060227
(中央社)
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