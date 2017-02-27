林徽因姪女林瓔 設計紐約最大豪宅

美籍華裔藝術家林瓔在紐約曼哈頓設計、擴建的一棟豪宅，將成為紐約市最大的家庭房屋，這是林瓔首次接手民宅設計。林瓔是中國大陸建築師林徽因弟弟的女兒。

人民日報海外網今天報導，林瓔這次設計的豪宅位於曼哈頓翠貝卡胡伯街11號，經紐約市古蹟保護委員會批准，由林瓔設計並擴建，在3樓建築的屋頂上增建兩層樓。

報導說，新的設計建築物內將有3個廚房、1個屋頂露台、酒吧、圖書館、1個兩層衣櫥，還有一個82英呎長的游泳池及可容納4部汽車的車庫。

林瓔的設計方案一出，即引來好評。紐約市地標保護委員會一名委員表示，「你很難對她說不」。

林瓔在耶魯大學讀書時就設計了屹立在華盛頓的越戰紀念碑，因而獲頒最高市民榮譽的總統自由勳章，時年21歲。她也曾獲得2009年度美國國家藝術獎章，時任美國總統歐巴馬於2010年親自頒獎給林瓔。1060227

(中央社)