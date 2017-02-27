陸智庫建議 廣東給港澳國民待遇
據報導，有中國大陸智庫提議廣東省率先給予香港和澳門居民在大陸的國民待遇，以方便三地服務業的融合。
南方都市報今天報導，中國（海南）改革發展研究院昨天發表「中國改革研究報告2017」，當中涉及廣東、香港、澳門（粵港澳）在服務貿易上的一體化政策。
報告指出，在更緊密經貿關係的安排（CEPA）框架下，粵港澳雖然合作不斷推進，但是實質進展緩慢，廣東與港澳之間甚至出現競爭大於合作的態勢。
比如，廣州、香港和深圳有「區域龍頭」之爭，又有國際機場、港口、大型物流中心的重複布局，而且各城市之間在發展定位、產業結構上還出現雷同。
報告認為，出現這種局面的主因是三地尚未找到產業合作的結合點。
報告因此提議，以服務貿易為重點，以廣東自貿試驗區為載體，推進粵港澳服務貿易一體化。
報告指出，目前粵港澳服務貿易一體化推進過程中，體制壁壘是最突出的障礙，比如廣東在旅遊、金融、電信、鐵路、民航等壟斷行業，市場開放仍面臨限制。
此外，目前資本還難以在三地之間自由流通，服務人員也難以自由流動。
為此，報告建議實行更便利開放的出入境政策，率先在廣東實行對港澳居民的居住證制度，保證港澳人才在廣東獲得國民待遇的同時，享受當地教育、醫療等公共服務。
報告又提議，廣東應改變過去將港澳地區作為境外合作物件的傳統觀念，從服務貿易一體化的現實需求出發，將港澳當作大珠三角重要一員進行整體考慮。
報告並建議從北京中央層面成立粵港澳服務貿易一體化領導小組，加強對粵港澳服貿一體化的指導、督辦、落實。1060227
(中央社)
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