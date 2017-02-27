黨主席選舉傳整合 吳敦義：因緣未到

國民黨主席選舉參選人爆炸，傳出黨內整合聲浪，國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今天說，「因緣未到，沒聽說，我自己也不會主動去提」。

吳敦義上午南下高雄鳳山建國新城眷村國宅，與住戶座談受訪時，做以上表示。

吳敦義由前立委趙良燕等人陪同到高雄鳳山建國新城，受到社區老伯伯及老婆婆歡迎，住戶並爭相與吳敦義合影，其中93歲的余老先是前高市府建設局員工，是吳敦義擔任高雄市長的部屬，他坐著輪椅插著鼻胃管前來見老市長，吳敦義也上前與他寒暄。

會中，吳敦義細數國民黨從執政2000年淪為在野，2008年再起，後來再失去政權及歷屆立院藍綠席次消長情況，從中看出民意如流水，強調只要國民黨振作，仍有再起機會。台下部分老人家高喊國民黨要再爬起來，國民黨加油。

上午的座談會另發生一件小插曲，吳敦義在致詞時，後方的歡迎布條，突然被一陣大風吹倒，還好隨行人員及時上前擋下，險些砸到吳敦義，後來歡迎旗竿布條改派人拿著固定，防遭風吹落。1060227

(中央社)