228七十周年 馬英九：對「蔣」應功過並陳

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前總統馬英九今日出席二二八國家紀念館「轉型正義」特展。（方濬哲攝）

離場前向貴賓握手致意。（方濬哲攝）

二二八受難家屬參觀展覽。（方濬哲攝）

228事件將滿七十周年，前總統馬英九今日出席二二八國家紀念館「轉型正義」特展。對於蔡政府處理228事件的方式，透過一連串的「去蔣化」來轉型正義，馬英九表示，蔣中正是一位歷史人物，有功有過，如果要正確認識，應該功過並陳。

(中時)