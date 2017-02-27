達米恩查澤雷奪奧斯卡最佳導演 史上最年輕

我要評比

達米恩查澤雷是奧斯卡史上最年輕的導演獎得主。（取自奧斯卡官網推特）

第89屆奧斯卡金像獎，最佳導演獎由《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）擊敗梅爾吉勃遜、巴里傑金斯、肯尼斯洛勒根、丹尼斯維勒納夫強敵等拿下。

達米恩在台上除了感謝電影團隊、男女主角萊恩葛斯林、艾瑪史東，更向女友奧莉維雅漢米頓（Olivia Hamilton）告白：「這是一部關於愛的電影，我有幸在拍攝這部片時陷入戀愛。」

32歲的達米恩也刷新奧斯卡導演獎紀錄，成為史上最年輕得主，比1931年得獎的諾曼陶羅格（Norman Taurog）還年輕221天。

(中時)