陸網路女主播 竟直播跳樓秀

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中國大陸網路直播亂象頻傳，暫住在江蘇常州一名網路女主播日前竟爬上10層樓高的窗台直播跳樓秀，害得消防和民警忙前忙後1個多小時，終於把她救下。

綜合現代快報和騰訊新聞報導，據常州消防部門消息，23日下午5時30分左右，一名身穿黑色緊身衣、短裙的年輕女子突然爬上常州市武進萬達中央華城公寓10層高的自家陽台，揚言要跳樓，現場不少人報警。

消防員趕到現場時，女子已在陽台上站了半個小時，不時在窗台上來回走動，情緒十分激動。

她自稱是某網路直播平台的一名主播，這次跳樓是一次直播，因為平台上有很多觀眾在觀看。

情況十分緊急，然而，女子所處的樓層下有個平台，不利於鋪設氣墊，消防員只能立即上樓，在平台上鋪設氣墊，以防萬一。

隨後，消防員和民警趕到女子房間外。但女子不肯開門，警方只好採取破拆的方式開門。經過近1小時勸說，女子情緒得到控制，最終順利接受勸說下樓。

據警方初步調查，女子為重慶人，精神上有點失常。警方將她安置到當地精神醫院進行看護。

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(中央社)