演活抑鬱男 凱西艾佛列克擺脫老二情結

凱西艾佛列克今天以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）榮登奧斯卡金像獎影帝，成功擺脫他哥哥班艾佛列克盛名的陰影。

凱西艾佛列克（Casey Affleck）曾經差那麼一點點就能擠身好萊塢A咖行列。2007年的「刺殺傑西」（The Assassination of Jesse James）讓他首度問鼎奧斯卡，入圍最佳男配角項目。同年，他在胞兄班艾佛列克（Ben Affleck）首部執導作品「失蹤人口」（Gone Baby Gone）擔綱演出，佳評如潮。

娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，凱西艾佛列克說，當時很多人「告訴我，情況將改觀，機會之門將大開」。他說：「但機會從沒降臨。」

就連影星麥特戴蒙（Matt Damon）原本也看好凱西艾佛列克星途會因「刺殺傑西」而大開。麥特戴蒙不僅是「海邊的曼徹斯特」製作人，也和凱西艾佛列克是認識多年的老友。但他說，「刺殺傑西」之後，凱西艾佛列克多年沒接戲。

麥特戴蒙說，「我得替他說話，如果你知道接觸他的都是哪些電影，我不認為他放棄任何好角色。」

凱西艾佛列克從影之路始於1995年邪典經典「妮可基曼愛的機密」（To Die For），但接下來選片卻後繼無力，「大部分時間，我是為了賺錢付帳而工作。」接演「海邊的曼徹斯特」之前，他很焦躁，「不能說是失去信念，而是意志消沉，自問『是不是只能這樣』？」

他坦承活在盛名陰影下，「我身邊許多家人和朋友不只才華洋溢，事業也很成功」。

他說：「我結婚對象莎莫菲尼克斯（Summer Phoenix。倆人已離婚，育有2子）是超有才華的影星。她的哥哥瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）也超有才。我哥哥班。童年時期和我家只隔一條街的麥特戴蒙。這個小圈圈裡的人都很成功。」他自己上餐廳吃飯卻沒有影迷認得出，被當成路人甲。

有趣的是，讓他熬出頭的「海邊的曼徹斯特」男主角人選最初並不是他。2011年時，麥特戴蒙和「辦公室瘋雲」男星約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）都接觸過導演肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan），但這項企劃一波三折，最後和麥特戴蒙的「絕地救援」（The Martian）撞期。

麥特戴蒙告訴卡拉辛斯基，他只會為1個人放棄這個角色：凱西艾佛列克。麥特戴蒙說，「我沒有興趣製作這部片，除非接演的人是和我一起長大、我最喜愛的人。」

麥特戴蒙說：「我知道他的表現將不會讓我後悔把機會讓給他。他是我認識演技最好的演員之一。」

麥特戴蒙果然慧眼識英雄，凱西艾佛列克在「海邊的曼徹斯特」演活壓抑情緒的男人，贏得影評一致盛讚，榮獲金球獎、英國影藝學院電影獎（BAFTA）和大大小小影展等近50個獎座的肯定，如今更錦上添花，登上奧斯卡影帝寶座。（譯者：中央社蔡佳敏）1060227

(中央社)