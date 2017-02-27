18歲騎士跌落10米深河床 無意識送醫

機車騎士被發現時已失去呼吸心跳，送醫搶救中。（呂妍庭翻攝）

機車騎士被發現時已失去呼吸心跳，送醫搶救中。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣消防局上午11點分左右接獲通報，指台3線中埔鄉和大埔鄉交界的永興5號橋，有機車騎士不慎摔落，救護人員11點24分抵達時，發現男性機車騎士倒臥在石塊上，呼叫沒反應無意識，經接近確認發現年輕騎士已失去呼吸心跳，緊急以擔架吊掛至路面，送往嘉義市的聖馬爾定醫院搶救。

目前初步了解，殷姓機車騎士年僅18歲，可能是路況不熟才會跌落。無獨有偶，2月5日當天同一地點，也有一名17歲田姓騎士摔落橋下，短短20多天就有2起自摔意見，已引發各界高度重視。

(中時)