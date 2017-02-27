凱西亞佛列克奧斯卡封帝 終於沒忘謝小班

凱西亞佛列克毫無懸念地拿下奧斯卡影帝。（取自奧斯卡官網推特）

第89屆奧斯卡金像獎，最佳男主角由《海邊的曼徹斯特》的凱西亞佛列克（Casey Affleck）奪下。凱西上台先是激動到說不出話，小聲地爆了粗口，心情平撫後先感謝既是對手也是他是為啟蒙者的前輩丹佐華盛頓（Denzel Washington），他曾多次表示丹佐的表演是他表演之路的一大啟發。

他也感謝導演肯尼斯洛勒根、製片麥特戴蒙以及父母，最後沒忘的是他金球獎封帝時遺漏的哥哥班亞佛列克。台下的班亞佛列克這次終於沒被忘記，聽到弟弟的謝詞露出滿意的微笑。

(中時)