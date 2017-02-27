奧客無極限 超商買飲料拿報紙免費看槓店員
在超商有時會有客人未結帳卻拿起整份報紙免費翻閱，被翻過的報紙再也無法回到原本的平整很難售出。臉書「爆料公社」有位超商店員貼文，一位中年女客人只買了飲料卻拿報紙翻看，店員制止後不但大吵大鬧，將飲料倒地上，在店員要求報紙付費後，還將10元砸到地上。網友直呼奧客果然無極限。
台南全家超商店員適才在臉書「爆料公社」發文，一位女客人買了一罐飲料，然後拿了一份報紙要直接坐著看，基於對其他買報紙的人公平，於是店員過去告知小姐。
「店員：不好意思我們報紙要付費才能看喔。
客人：那為什麼7*1可以你們不行?
我們店員依舊在道歉，
客人：那我這飲料不要了我要退費。
店員：不好意思因為開過了也喝了所以沒辦法，抱歉」
店員表示，接著客人就開始爆走，將阿華田倒在地上，連報紙也是，於是他忍不住直接跟客人說，不好意思報紙這樣也不能賣了，請你買回。但女客人依舊說「7*1可以你們就不行」並準備直接離去，被店員擋在門口。生氣的女客人說，不就10塊，然後掏出錢故意扔在地上。
超商店員準備拍下女客人模樣時，對方一直遮擋並背對店員，趕快將機車騎走。該店員無奈表示，超商店員也有自尊，一直對客人好聲好氣不代表應該被糟蹋。
網友紛紛留言「沒水準」、「如果像這位客人這樣，報社會倒閉」、「沒水準，還知道遮臉~」、「不管她行為多無恥，但丟錢這種事真的很過分...」、「都知道只要10元了，付一下很難嗎」、「所以她的人格只有值10元！」、「老三寶」、「哎喲!還會怕人家拍哦?怕看報紙看到自己嗎」、「小七大夜表示，小七也不可以不給錢就看報啦」、「自以為年長婦女就可以不尊重店員嗎？」
(中時電子報)
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