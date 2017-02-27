2017年第89屆奧斯卡獎完整得獎名單
最佳影片／ 《月光下的藍色男孩》
最佳導演／ 《樂來越愛你》 達米恩查澤雷（Damien Chazelle）
最佳男主角／《海邊的曼徹斯特》凱西艾佛列克（Casey Affleck）
最佳女主角／《樂來越愛你》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角／《月光下的藍色男孩》 馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）
最佳女配角／《藩籬》 薇拉戴維絲（Viola Davis）
最佳原著劇本／ 《海邊的曼徹斯特》
最佳改編劇本／ 《月光下的藍色男孩》
最佳記錄長片／ 《辛普森：美國製造》
最佳動畫長片／ 《動物方城市》
最佳外語片／ 《新居風暴》伊朗
最佳攝影／ 《樂來越愛你》
最佳剪輯／ 《鋼鐵英雄》
最佳美術設計／ 《樂來越愛你》
最佳妝髮設計／ 《自殺突擊隊》
最佳服裝設計／ 《怪獸與牠們的產地》
最佳視覺效果／ 《與森林共舞》
最佳音效剪輯／ 《異星入境》
最佳音效混音／ 《鋼鐵英雄》
最佳原創配樂／ 《樂來越愛你》
最佳原創歌曲／《樂來越愛你》〈City of Stars〉
最佳實景短片／ 《校園合唱團的秘密》
最佳紀錄短片／ 《白盔》
最佳動畫短片／ 《小鷸初登場》
(中時)
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