福岡查獲疑台灣集團據點 涉國際詐欺
日本「讀賣新聞」今天報導，以中國大陸為目標的電信詐欺集團據點，最近在日本福岡縣被查獲。日本警方在1月與中國大陸公安部舉行的定期協商中，提供查獲此案的相關資訊。
報導說，中國大陸公安部指出，中國1年的詐欺受損金額達人民幣222億元，是日本的約7.5倍。歹徒詐欺手法與日本其他破獲案相似，疑似日本詐欺集團傳授手法。日本警方與中國大陸正加強查緝。
報導指出，去年11月中旬，民眾打110通報，福岡縣筑紫野市的公寓「有可疑的外國人進進出出」，福岡警方趕至現場發現約有30名台灣的男女同處一室，室內有多支手機。碎紙機已處理大量含有資訊內容的紙張。警方也發現有中文文件資料。
福岡縣警方調查發現，這些人之中有部分人士坦承打國際電話到中國大陸去進行電信詐欺。這些人表示，是看到台灣報紙刊登求才廣告，以觀光客的身分入境日本。而這些人的手機紀錄，確實有發訊到中國大陸的紀錄。
福岡縣警方研判，疑似台灣集團以中國大陸的老人等為詐欺對象，但很難找到中國大陸的受害者，所以調查工作受阻。若干台灣人士的護照並無問題，目前已離境。
報導說，以中國大陸人為目標的詐欺集團，據點在西班牙、馬來西亞、肯亞等處被發現，也有中國大陸人、台灣人被強制遣返。因中國大陸公安當局監視嚴格，所以詐欺集團避開中國大陸，於海外設立據點。
日本警方1月與中國大陸公安部召開定期協商會議，會中提出在福岡查獲詐欺集團據點，協商因應對策。如果中國大陸方面要求，日本警方考慮透過國際刑警組織（ICPO）提供相關資訊。
中國大陸詐欺案暴增，2015年詐欺案約60萬件，是日本的約43倍。1060227
(中央社)
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