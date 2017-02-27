陳儀深發表二二八新書 反對者鬧場嗆聲

中央研究院副研究員陳儀深今天舉行關於二二八的新書發表會，但卻遇到不認同陳儀深看法的民眾到場抗議，現場反對與支持民眾除了口角外還扭打成一團，新書發表會最後草草結束。

陳儀深今天舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，邀請學者薛化元、獨派大老彭明敏、行政院不當黨產委員會主任委員顧立雄等人出席發表會。

發表會首先由陳儀深講述一段關於新書的內容，接著由薛化元和顧立雄致詞，顧立雄致詞後突然有一個民眾提問，問顧立雄「釣魚台是台灣的還大陸的？」「如果你在大陸，你會不會加入共產黨成為紅衛兵？」

此時現場其他民眾要這位提問的民眾不要鬧場，並和這位民眾起了口角、拉扯，這位民眾突然跌倒在地大喊「阿阿！我腳斷了！」儘管主持人高喊「請不要鬧場！」「這裡是新書發表會！」但現場兩派民眾已經扭打成一團，顧立雄先行離去，彭明敏尚未發言也只好先離場，新書發表會硬生生被打斷。

現場一群自稱是「台灣人民抗日協會」的民眾，表示他們不滿民進黨消費二二八事件，認為二二八事件不能只有台灣史觀，痛罵現場學者和顧立雄是「日本狗」和「壞蛋」。

還有人高喊「不要利用已死亡靈撈政治資本」、「二二八如果沒有台灣人先殘殺外省人，打砸醫院學校、強姦婦女，會發生二二八嗎？台灣人不檢討，拿著二二八綠色提款卡，提款幾十年還要再提，造成族群撕裂，對台灣有好處嗎？」

雙方民眾口角、扭打了約20分鐘後，有人通報警方到場處理，衝突才慢慢平息下來。

陳儀深受訪表示，今天發生這樣的事情當然是會失望，彭明敏很少出席這樣公眾場合，好不容易出席卻遇到這樣場面，這樣非理性，不必有什麼討論，只是讓這些人找到一個出口。

陳儀深希望明天的相關儀式可以平和進行，也希望總統蔡英文不必因為少數的極化聲音，就以為沒有共識，還要再開座談會才要推轉型正義，「那就弄錯方向了」，立法後有了大方向，相信極化的聲音會慢慢退場。1060227

(中央社)