紐時：兩岸紀念228 各有不同解讀
二二八事件70年週年，「紐約時報」報導兩岸紀念這段歷史，從報導中清楚看出兩岸對此歷史事件的不同解讀。
紐時報導指出，不管祖先來自何方，現今大多數台灣年輕人皆認知自己是「台灣人」。再過兩天就是二二八事件70週年，報導提及位於台北市新公園內的台北二二八紀念館與「台北放送局」前身關係、還有事發當年的歷史背景。
報導說，前總統馬英九2009年出席二二八紀念活動，是第1位以總統身分造訪紀念館的人，任內8年，年年如此。蔡英文當選總統後，28日將是她第1次以總統身分出席二二八紀念活動。
報導引述台北二二八紀念館館長蕭明治說，馬前總統親自到訪二二八紀念館，象徵承認了國民政府的「原罪」。
他還表示，馬前總統出席紀念活動，對監督政府賠償遇難者家屬和其他關注事項，肯定是會產生影響，「至於那些家屬或不同政治立場人士能否接受，那又是另一件事了。」
紐約時報並指出，做為亞洲最自由民主國家之一，台灣在消弭舊有的中國人與台灣人分歧，取得重大進展。
報導也提及，中國大陸今年也高調「紀念」二二八事件，宣稱這是「台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的一個正義行動」，同時指出二二八事件被台獨分裂勢力利用。1060227
(中央社)
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