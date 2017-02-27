焦慮少女勇闖好萊塢 艾瑪史東星途無限

好萊塢女星艾瑪史東憑藉「樂來越愛你」一片，囊括各大最佳女主角獎項，今天更登上奧斯卡后座。如此才華洋溢的她，實際上也跟片中角色一樣，有過一段難熬的歲月。

英國「太陽報」（The Sun）報導，「樂來越愛你」（La La Land）獲奧斯卡14項提名，追平「鐵達尼號」（Titanic）與「彗星美人」（All About Eve）保持的紀錄，也為女主角艾瑪史東（Emma Stone）打開順遂星途，讓她從浪漫喜劇傻女孩成功轉型為好萊塢最受讚譽的女演員之一。

但如同她在樂來越愛你片中演出的角色，艾瑪史東對於要在好萊塢取得成功必須面臨的困難再清楚不過，她也曾在悲痛的情緒中掙扎，經歷數年試鏡失利，甚至在兒時飽受焦慮症所苦。

原名艾蜜莉‧珍‧史東（Emily Jean Stone）的艾瑪史東，生於亞利桑那州（Arizona）的斯科斯岱（Scottsdale），7歲開始出現心理方面的問題，甚至讓父母不得不堅持帶她去接受治療。

艾瑪史東認為她的恐慌症狀導致她在學校的社交能力低落，而她也不想參與學校活動。

她說：「我會問我媽上百次，那天有什麼安排？她幾點會讓我下車？她會去哪？午餐時會發生什麼事？我會覺得想吐。某些時候，我根本不能去朋友家─我幾乎無法出門上學。」

她持續的焦慮症狀被診斷為邊緣性廣場恐懼症，這類患者會恐懼並避免處於難以求助或脫逃的環境。

但小艾瑪發現，她對表演的熱愛能幫助她克服這些問題，她開始在兒童劇場演出，做些即興表演或小品喜劇。

艾瑪史東決定追求成為女演員的夢想，年僅15歲的她為說服父母讓她搬到洛杉磯，還為此製作名為「好萊塢計畫」的簡報。

她的父母最後終於鬆口放行，艾瑪史東2004年與母親搬到洛杉磯，在接連數月的痛苦試鏡中逐漸成長，為了籌措生活費，她也曾做過販售狗零食的工作。

艾瑪史東起初只能接演一些電視節目的小角色，2007年終於在大螢幕初試啼聲，在叫座喜劇電影「男孩我最壞」（Superbad）中演出配角，雖然只是小角色，卻令人印象深刻。

這位演技早熟的明星在電影中演出傻女孩角色，為自己找到立足之地，像是參演2008年電影「女郎我最兔」（The House Bunny）與2009年的「舊愛找麻煩」（Ghosts of Girlfriends Past）；接著在2010年與史丹利圖奇（Stanley Tucci）合作演出喜劇電影「破處女王」（Easy A），為她奠定自嘲式幽默的特色，成為她演員生涯的一大突破。

艾瑪史東表示，當年她在看劇本的時候，就覺得「挖到金礦了」，而她的好運還不止於此。

接下來便是一連串的成功，她在2011年電影「姊妹」（The Help）展現演技張力，並在2012年的「蜘蛛人：驚奇再起」飾演史黛西（Gwen Stacy）一角，取得極大票房成功。

這部由漫畫改編的電影，也是促成她與交往4年的男友安德魯加菲（Andrew Garfield）相識的作品。

他們在2011年6月傳出熱戀消息，當年11月開始公開出雙入對，成為好萊塢知名的可愛小情侶，可惜的是，兩人戀情因繁忙工作行程，在2015年宣告破局。

這對前銀色情侶今年雙雙入圍第89屆奧斯卡金像獎最佳男女主角，引發各界關注。

艾瑪史東今年也將推出新作品，在「性別戰爭」（Battle of The Sexes）中飾演致力於性別平等運動的女子網球選手金恩夫人（Billie Jean King）。（譯者：中央社廖禹揚）1060227

(中央社)