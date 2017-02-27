美官員稱川普將於3月1日簽新移民令

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根據川普政府的1名高級官員，川普將在28日向國會發表演說第2天的3月1日簽署新的難民和移民行政命令。

這名川普政府官員並未獲授權公開談論新行政命令，所以堅持不要具名。

川普上次簽的禁止7個穆斯林為主國家人民入境的行政命令遭聯邦法官裁定暫時停止實施，川普為此猛批法院。

美聯社報導，川普原先是計畫在上週簽署，但白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，川普後來延後簽署，「以確定在執行時無懈可擊」。（譯者：中央社簡長盛）1060227

(中央社)