怪男破壞苗縣3公署 辯稱精神不佳

苗栗警方今天指出，41歲徐姓男子在連假期間，先後在稅務局和文化局縱火，期間又破壞法務部行政執行署辦公室招牌，遭警方逮捕時，僅表示精神狀況不佳，不知道做了甚麼事情。

苗栗縣消防局26日下午接獲通報，苗栗縣政府稅務局傳出火警，抵達現場只看到調查意見箱有明顯焦黑痕跡，雖然火勢已熄滅，不過有民眾表示曾看到有男子縱火，因此警方不敢掉以輕心，仔細蒐證。

不料，經過約半個小時，又傳出鄰近的法務部行政執行署苗栗辦公室的招牌也被拆了，1名男子把拆掉的招牌丟在苗栗縣政府大門後，還打破文化局玻璃窗，入侵中正堂內燃燒不明物質。

警方緊接著進入中正堂搜索，所幸只有些許煙霧，並未看到火舌，員警透過相關監視器，以車追人，經過大約4個小時後，在頭份市逮捕有多項毀損前科的徐男，並起獲作案用車輛。

徐男對於為何連續破壞3個公家機關，剛開始否認犯行，即使警方出示監視器畫面，他仍表示精神狀況不佳，「不清楚做了甚麼事情」，但警方從徐男身上找到法院發送的信函，是否因涉及案件才會不滿報復，仍需進一步調查。1060227

(中央社)