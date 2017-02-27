《樂來越愛你》艾瑪史東不負眾望奪影后 感謝導演給機會

艾瑪史東在電影中飾演不停在好萊塢試鏡的女主角，與她過去經歷十分相似。（取材自推特）

上台領獎時她哽咽致謝，也表示這份肯定是她繼續學習演戲的動力。（取材自推特）

本屆奧斯卡影后出爐，《樂來越愛你》的艾瑪史東（Emma Stone）擊敗梅莉史翠普（Meryl Streep）、法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等強敵，不負眾望成為奧斯卡影后，她上台後立刻向其他入圍者致敬：「與妳們並列已經是我的榮幸，能夠獲獎更是我最大的榮譽。」並感謝能夠參與這部電影：「拿到這個獎是『機會』，感謝導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）給予我這個機會，一生只能碰到的機會。」

她感謝戴米對她的信任和耐心，也不忘謝剛與影帝擦身而過的葛斯林：「謝謝你總是讓我發笑。」最後感謝家人和親友，並表示在演戲事業中還有許多需要學習的事物，因此看著她手握著的獎盃說：「這座小金人會是我繼續這段旅程的動力。」

(中時)