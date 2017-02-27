中國最好大學排名 上海高校中9所

我要評比

《新民晚報》報導，軟科27日發佈2017中國最好大學排名。綜合實力最強的500所大學，為清華大學、北京大學、浙江大學位列前三，上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業大學依次排在4到10名。

地方高校中表現最好的是蘇州大學（28名）、首都醫科大學（42名）、福州大學（44名）和上海大學（50名）。共有9所上海高校入圍榜單全國百強。

中國最好大學排名的評價體系使用的關鍵指標，包括新生高考成績、畢業生就業率、論文數量與品質、成果轉化收入等，還有引入留學生比例指標，排名結果反映大學競爭性地位。

(旺報)