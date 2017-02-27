女星開高衩博版面 一轉身私密處見客

布蘭卡布蘭蔻穿高衩禮服，一轉身大走光。（圖／美聯社；達志影像）

布蘭卡布蘭蔻下體全都露。（圖／達志影像）

賈奈兒夢內雙峰曲線大放送。（圖／美聯社）

一年一度的奧斯卡頒獎典禮總是眾家女星爭奇鬥艷之地，稍早模特兒出身的小咖女星布蘭卡布蘭蔻（Blanca Blanco），以一襲芥末黃高衩禮服踏上紅毯，沒想到一轉身下體全都露，第三點開放呈現在眾人面前，雖搶鏡成功也糗到爆。

布蘭卡布蘭蔻稍早頂著俐落髮型踏上奧斯卡紅毯，讓現場媒體為之一驚，據英國《鏡報》報導，布蘭卡布蘭蔻沒穿安全褲，以真空上場的方式，穿高衩禮服大展第三點，引來眾人矚目，而她似乎不知走光，還絲毫不扭捏，在紅毯上大放飛吻。

無獨有偶，演出《月光下的藍色男孩》的女星賈奈兒夢內（Janelle Monáe）剛以黑色上空透視禮服現身紅毯，雙峰曲線全都露，只擋住關鍵兩點，成為紅毯最露第二名。

(中時電子報)