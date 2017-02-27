台籍越星呂晉宇傷勢穩定 粉絲送暖
越南台灣籍藝人呂晉宇25日在胡志明市發生車禍，送醫確診鼻骨骨折。呂晉宇經紀人表示，經急救治療，他昨天已經清醒，可以認出家人，狀況穩定。許多粉絲在社群網站發文祈願他早日康復。
呂晉宇從小在越南生活，2013年以Harry Lu為藝名進入越南演藝圈，曾擔任電影「偶像」的男主角，之後也拍過其他電影和連續劇。由於演技好，加上外貌帥氣，成為本地人氣偶像明星。
越南「民智報」新聞網站引述Harry Lu的經紀人報導，他昨天已經醒來，雖然仍很疲憊，但意識清醒，可以認出家人，狀況穩定。
經紀人表示，Harry Lu頭部沒有受傷，手腳皮膚劃傷，但是臉部傷勢比較嚴重，因為車禍發生時，他的臉部直接撞擊路面。
經紀人說，Harry Lu在此接受治療4到5天、健康狀況穩定後，家屬將他送回台灣接受後續治療。Harry Lu未來至少1個月須取消原計畫的所有娛樂活動。
Harry Lu發生車禍的消息傳出後，引起許多越南網友和影迷關注並表示憂心，在臉書等社群網站上紛紛留言，祈願他一切平安和早日康復。1060227
(中央社)
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