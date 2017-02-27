印度設立首個主權基金 籌資不順利

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由印度總理莫迪主張並於2015年設立的印度首個主權基金「國家投資與基礎建設基金」（NIIF），印度政府已投資4000萬盧比（新台幣近2000萬元），僅達設定目標的1/10000。

由莫迪獨自提出設立的印度首個國家主權基金「國家投資與基礎建設基金」，規劃由印度政府負責一半的資金，另一半則來自全球其他投資者，總金額希望達4000億盧比（新台幣近2000億元）。

根據莫迪規劃，NIIF將為印度對全球的資本市場、房地產、替代性投資基金（AIFs）、離岸基金、信託基金、基礎建設債務基金等進行投資和管理。

印度「商業標準報」（Standard Business）今天報導，阿拉伯聯合大公國所擁有的排名全球第3大主權基金的阿布達比主權基金（Abu Dhabi Investment Fund）原先預定投資印度NIIF達750億美元，不知何故未與印度簽約投資，但印度政府仍把資金投入這個印度首個主權基金。

報導指，印度財政部在NIIF成立1年多後，於2016年11月17日以「申請資金」為由，撥款4000萬盧比（約50萬美元）給NIIF，成為這個印度主權基金首筆入帳的資金，僅達NIIF設定總額的1/10000。

另外，印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）在本月稍早提出新財政年度預算案中，也編列1000萬盧比（新台幣近500萬元）撥給NIIF，比2016年的4000萬盧比少。

印度財政部官員稱，今年撥入NIIF的款項較少，主要是NIIF正積極從各種來源籌集資金，因為有許多的全球投資人對NIIF感興趣。

印度政府去年已任命波斯（Sujoy Bose）為NIIF執行長，且NIIF也與卡達投資局和阿布達比投資局簽署合作備忘錄（MOU），也正與兩個俄羅斯主權基金洽簽MOU，但NIIF尚未正式啟動，讓這些MOU無法轉換為實質的投資。1060227

(中央社)