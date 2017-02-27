中正紀念堂去蔣 吳敦義籲別搞鬥爭
明天是二二八，中正紀念堂「去蔣化」議題再起，國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今天批評新政府不思拚經濟及改善兩岸關係，卻意圖讓意識型態鬥爭掩飾執政的缺失。
吳敦義上午南下高雄鳳山建國新城眷村國宅與住戶座談受訪時，做以上表示。
吳敦義表示，2000年前總統陳水扁上任時，民進黨就已對中正紀念堂「去蔣化」一次，將大中至正廣場改為自由廣場，原本要進一步「去蔣」，但卻因多數民意反對而作罷，後來國民黨上來後，也沒有將自由廣場改回去。
他又說，他父親也是二二八白色恐怖的受害者，被判刑入獄，但他父親體諒當時的國難及時代背景，選擇放下，並同意他代表國民黨參選台北市議員。
他指出，二二八事件適逢國軍在國共內戰失利退選台灣，在「寧錯殺100也不放過1個」氛圍下，的確有很多冤枉的，政府已對二二八受難者做了平反、精神撫慰、冤獄賠償等措施，該做都做了，大家應選擇放下，向前看，別再藉題發揮搞意識型態鬥爭了，如果政府的手再伸進去，勢必撕裂族群，這並非國家之福。
吳敦義認為，新政府有很多福國利民的事急需要做，如拚經濟建立均富社會、改善兩岸關係當前僵局、減少社會對立促進社會及勞資和諧、減災防災措施等，新政府不思這些，卻意圖藉搞意識型態鬥爭掩飾執政的缺失。
他又說，二二八事件難以抹滅蔣中正對台灣的貢獻，呼籲新政府別再搞意識型態鬥爭，多做一些福國利民的事。1060227
(中央社)
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