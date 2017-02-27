低劑量電腦檢查 員警肺癌發現早
1名40多歲的員警有抽菸習慣，直到接受電腦斷層檢查才發現肺部有腫瘤，經手術切除，醫師提醒提早檢查，可降少死亡率。
彰化員榮醫院健康管理中心主任黎雨青指出，有1名40歲的員警雖有抽菸的習慣，不過肺部從未出現異狀，即使接受X光檢查也沒查出有問題，直到接受低劑量電腦斷層檢查時，才在肺部右下方發現1個1.7公分的腫瘤。
黎雨青指出，導致肺癌的原因除了吸菸之外，另外一個危險的致癌原因則是堆積在肺部深處的細懸浮微粒(pm2.5)，由於細懸浮徵粒的直徑只有頭髮的1/28，容易深入肺泡，進而引發肺部發炎、氣喘等呼吸病症，長期附著污染物就可能會造成肺泡上皮細胞產生病變，引發致癌。
黎雨青表示，胸部X光檢查能發現的肺癌大小約2到3公分，2公分以下的肺部結節有5成以上會被遺漏，如果使用低劑量電腦斷層檢查，不需使用顯影劑，也不用禁食，就能發現0.3公分小的病灶，相當方便。1060227
(中央社)
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