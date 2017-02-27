印尼炸彈攻擊 警匪駁火逮1嫌

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印尼萬隆（Bandung）一棟政府建築物今天上午發生炸彈攻擊，警方與歹徒爆發槍戰，1人遭到逮捕，警方正調查是否有共犯。

印尼新聞網站Detik.com報導，今天上午約10時左右，警方在萬隆阿求納村（Arjuna）與恐怖分子嫌犯爆發槍戰。

西爪哇警方發言人尤思里（Yusri Yunus）表示，歹徒先是引爆一枚土製炸彈，炸彈是以壓力鍋及鐵釘製成。警方包圍建築物，未有民眾受傷。

爆炸案發生後，兩名男子逃離現場，其中1人闖進當地村辦公室內，與警方對峙，並縱火焚燒建築物。

印尼警方反恐特種部隊88特遣分隊隨即進駐現場，在強勢攻堅下，逮捕1人，目前恐嫌身分和傷亡未明。1060227

(中央社)