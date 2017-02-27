10男女連假搭機運安毒 逾25公斤

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二二八連假出國人潮多，運毒集團吸收10名男女，分兩批出國，以身上綑綁方式，共夾帶走私安非他命毒品25.5公斤出境，航警逮10人，全案移送桃檢偵辦。

航空警察局刑事警察大隊日前接獲線報指稱，有運毒集團成員將利用二二八連假期間，桃園機場出國旅客眾多之際，趁機將毒品以人體夾帶方式運輸出境前往澳洲、紐西蘭等地，經警方專案小組調查，報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組追查毒集團成員預定搭乘26日華航班機前往紐西蘭奧克蘭市，立即派員進行監控，在晚間8時30分，等八嫌抵達桃園機場第二航廈辦理報到登機後，航警會同台北關注檢嚴查。

結果在他們身上各查獲2至3包以膠帶綑綁於上身之白色不明結晶體，共計毛重17.722公斤。

航空警察局追查得知，另2名紀姓及楊姓犯嫌，將搭乘今天華航班機前往印尼雅加達，也可能以相同方式夾帶毒品出境，注檢嚴查，分別在其腹部及鞋底查獲13包白色不明結晶體，共計毛重7.804公斤，總計這次查獲白色不明結晶體共計25.526公斤，經以拉曼光譜儀測試，均呈現第二級毒品甲基安非他命反應。

嫌疑人坦承犯行，供稱因缺錢花用，以每人新台幣25萬元代價運輸毒品，全案偵訊後，今天依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，航警也持續擴大追查幕後集團主嫌。1060227

(中央社)