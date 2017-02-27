10男女連假搭機運安毒 逾25公斤
二二八連假出國人潮多，運毒集團吸收10名男女，分兩批出國，以身上綑綁方式，共夾帶走私安非他命毒品25.5公斤出境，航警逮10人，全案移送桃檢偵辦。
航空警察局刑事警察大隊日前接獲線報指稱，有運毒集團成員將利用二二八連假期間，桃園機場出國旅客眾多之際，趁機將毒品以人體夾帶方式運輸出境前往澳洲、紐西蘭等地，經警方專案小組調查，報請桃園地檢署指揮偵辦。
專案小組追查毒集團成員預定搭乘26日華航班機前往紐西蘭奧克蘭市，立即派員進行監控，在晚間8時30分，等八嫌抵達桃園機場第二航廈辦理報到登機後，航警會同台北關注檢嚴查。
結果在他們身上各查獲2至3包以膠帶綑綁於上身之白色不明結晶體，共計毛重17.722公斤。
航空警察局追查得知，另2名紀姓及楊姓犯嫌，將搭乘今天華航班機前往印尼雅加達，也可能以相同方式夾帶毒品出境，注檢嚴查，分別在其腹部及鞋底查獲13包白色不明結晶體，共計毛重7.804公斤，總計這次查獲白色不明結晶體共計25.526公斤，經以拉曼光譜儀測試，均呈現第二級毒品甲基安非他命反應。
嫌疑人坦承犯行，供稱因缺錢花用，以每人新台幣25萬元代價運輸毒品，全案偵訊後，今天依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，航警也持續擴大追查幕後集團主嫌。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。