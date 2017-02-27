新竹公園千株櫻花綻放 彷彿置身日本

新竹公園的櫻花盛開，加上市府首度加裝燈光，讓夜晚格外浪漫，吸引許多年輕朋友拍照留念。（郭芝函攝）

新竹公園櫻花綻放，228連假期間，許多民眾不畏低溫，也要出門欣賞。（郭芝函攝）

新竹公園千株櫻花綻放，搭配市府首度在園內增設燈光，夜晚更顯嬌豔動人，原25日舉辦賞花季，但受低溫影響延期，未料連假期間，民眾不畏寒冷，全家動員出來賞櫻，現場也不乏情侶緊牽著手，漫步櫻花樹下，就彷彿置身日本一樣浪漫。

新竹公園美景不僅成為熱門賞櫻景點，更吸引不少全國各地攝影愛好者，來自苗栗的攝影愛好林先生說，新竹公園是全台最好拍的地方，不用塞在公速公路上，搭火車到新竹車站，15分鐘以內就可到，且還能拍到櫻花白天、夜晚不同的風情，很值得。

城市行銷處表示，新竹公園是全台最接近市中心的賞花地，占地18公頃，園內栽種21品種、852棵櫻花，其中還有淡粉色河津櫻，以及桃色的山櫻花交錯綻放，去年賞花季短短3周，就湧入18萬賞花人潮，因此今年首度在櫻花樹下架設LED燈，讓夜晚的櫻花增添不同風采。

城銷處說，近日陰雨綿綿，櫻花幸好未受影響，目前開花約7成，民眾趕緊把握機會，在賞花季期間（即日起至下月19日）前來賞櫻。「2017新竹市賞花季」由於天候不佳延期，確切時間將另行宣布，不過下月4日十八尖山的「慢跑在林間」活動時程不變，歡迎闔家走出戶外，與斯巴達超馬長跑選手陳進財等慢跑賞櫻。

(中時)