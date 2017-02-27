鳳梨被偷 果農寫字條：拜託不要再來

鳳梨農在鳳梨帽上留字條，拜託小偷別再來。（呂妍庭翻攝）

鳳梨農在鳳梨帽上留字條，拜託小偷別再來。（呂妍庭翻攝）

即將進入鳳梨產季，在嘉義縣民雄鄉中正大學附近種植鳳梨的周姓果農，今早巡田時，發現田裡有零星鳳梨被偷，雖鳳梨尚未成熟，滋味恐怕不是太好。但今年鳳梨價格穩定，擔心小偷屢屢光顧，影響收益，周姓果農突發其想，在鳳梨帽寫上「偷採鳳梨，我已經報警了，偷1顆罰10包台農肥料，價值3700元，從現在起，我都會隨時出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎」，希望能產生嚇阻作用，讓小偷別再來。

周姓果農說，每逢鳳梨產季，果農或多或少都會傳出鳳梨被偷，這回雖只不見幾顆，懷疑小偷可能是路過順手偷摘想試試口味，但也擔心集團性竊賊會偷採整批鳳梨，才會想出留字條的方式，希望小偷看了能打消念頭，不再上門。

(中時)