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奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》 頒獎人竟喊錯

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奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》...頒獎人喊錯片名
奧斯卡緊急在官方推特上發出更正啟事。（取自奧斯卡官方推特）
奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》...頒獎人喊錯片名
奧斯卡在官方推特上再度正名得獎影片是《月光下的藍色男孩》。（取自奧斯卡官方推特）

(14:32更新內文)第89屆奧斯卡金像獎，最佳影片由《月光下的藍色男孩》奪得，不過頒獎時卻發生史上大烏龍！頒獎人華倫比提（Warren Beatty）疑似因為拿錯信封，讓另一位頒獎人費唐娜薇（Faye Dunaway）一開始宣布最佳影片為《樂來越愛你》，正當《樂》片劇組衝上台後，才被工作人員出面制止，澄清得主其實是《月》片。

原本今年的奧斯卡典禮可以畫下完美句點，沒想到意外地發生了這麼一個茶餘飯後的大話題。

(中時)

關鍵字：奧斯卡最佳影片月光下的藍色男孩
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