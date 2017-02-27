泰安山區傳槍響 老翁獵山豬意外膛炸幸無大礙

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老翁合法擁有的土製獵槍意外膛炸，造成槍機處斷裂成兩截，鋼珠卡在老翁左前臂，幸無大礙。(江詩筑翻攝)

苗栗縣泰安鄉71歲游姓老翁今天上午在天狗部落山區進行農務工作，10點多時看到有山豬出現，隨即拿起獵槍要打獵，不料土製獵槍發生膛炸意外，在槍機的位置炸開，獵槍斷成兩截，造成左前臂卡兩顆鋼珠，老翁負傷返家，由家人初步先送象鼻衛生室進行簡單護理後，上午11點由象鼻消防隊救護車送往豐原醫院，所幸意識清楚，無生命危險。

警方調查，游翁合法擁有土製獵槍並有登記在案，且山豬並非保育類動物，因此無涉及刑事責任。

(中時)