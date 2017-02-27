法界促提收賄證據 張靜：是你們要去查

台灣陪審團協會理事長張靜日前「投書」指法界收錢引發議論；張靜（圖）27日說，只是說出自己的觀感、經驗，相關單位要他拿出證據，「證據是你們要去查的事情，不是我可以查的」。中央社記者王揚宇攝 106年2月27日

台灣陪審團協會理事長張靜日前「投書」指法界收錢引發議論；張靜今天說，只是說出自己的觀感、經驗，相關單位要他拿出證據，「證據是你們要去查的事情，不是我可以查的」。

擔任司改國是會議第4組委員的張靜，25日投書媒體指出，「如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官」、「今天法官或檢察官會收錢的大概在5%至10%之間」等語，引來中華民國法官協會、中華民國檢察官協會等單位抗議。

張靜今天在媒體人黃越宏等人陪同下，在台灣陪審團協會召開記者會，說明相關問題。

張靜說，他在司法界服務37年時間，說出「法官或檢察官會收錢的大概在5%至10%之間」等語，是他的觀感和經驗，相關單位要他拿出證據，但「我為什麼要拿出來，證據是你們要去查的事情，不是我（律師）可以查的；而且，如果我今天講出來，一定有人會告我」。

張靜表示，憑良心說，有哪些法官、檢察官貪汙，律師界、或特別是看守所的被告最清楚，還有人罵他說，「張律師你胡說八道，怎麼可能（貪汙的人）只有5%到10%」，各種不同的聲音都有，法務部、司法院等如果沒有雅量，接受一方的批評和建言，司法改革成功的機率到底有多大，是值得懷疑的。

張靜談到，倘若推動陪審團制後，法官就不用再去認定事實，而是由陪審團來認定，這樣會讓想行賄法官的人喪失誘因，可解決一大半司法界貪汙問題，大家想想，「是行賄1個法官容易，還是行賄12個陪審員容易？」

張靜進一步說，陪審員辦完案件後就解散回家，沒有升遷和政治壓力，這可解決「打手司法官」問題；因此，協會推出陪審團制度，是為了幫法官、檢察官解決問題，而非製造問題，「台灣司法界要把我當成朋友，而不是當敵人」。

記者追問張靜，倘若被總統蔡英文剃除司改國是會議委員資格有何看法？張靜說，他可以接受任何處分，個人去留也事小。1060227

(中央社)